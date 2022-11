Dia da Consciência Negra é marcado por reflexões em Apucarana; confira

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família e da Secretaria da Promoção Artística Cultural e Turística (Promatur), promoveu a palestra "A importância da Diversidade Étnica e Cultural, a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Combate ao Racismo".

Na tarde deste domingo (20), no Cine Teatro Fênix, o evento reuniu representantes de diversos órgãos públicos e da sociedade civil que participaram da atividade, que marcou o Dia Nacional da Consciência Negra.

Instituído pela Lei Federal nº 12.519/2011, o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e símbolo da resistência negra à escravidão, em 1695.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira está estimada em 214 milhões de pessoas. Deste total, 45,9% autodeclaram-se pardas e outros 10% pretas. “Apesar do significativo número de pretos e pardos, o racismo continua sendo um problema na nossa sociedade. Os afrodescendentes, por exemplo, têm menos acesso à saúde e à educação e costumam ter renda menor que os brancos”, disse o prefeito Junior da Femac.

“O racismo é estrutural e está diretamente relacionado à história da nossa colonização. Afinal, o Brasil foi o último país das Américas a abolir o sistema escravagista, em 13 de maio de 1888,” acrescentou o vice-prefeito Paulo Vital.

A palestra "A importância da Diversidade Étnica e Cultural, a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Combate ao Racismo" foi ministrada pela Dra. Adevanir Aparecida Pinheiro, que é pesquisadora do Laboratório de Cultura e Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

“A palestrante mostrou como o racismo está incrustado em atitudes do nosso dia-a-dia que, muitas vezes, julgamos normais. Eu fiz questão de convidar os diretores, coordenadores e professores da rede municipal para participarem dessa formação continuada, porque acredito que a educação é a melhor ferramenta que temos para combater efetivamente o racismo e construirmos uma sociedade mais justa e igualitária,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O presidente do Movimento Apucaranense da Consciência Negra (MACONE), Carlos Figueiredo, parabenizou a administração municipal pela organização da palestra. “A luta contra o preconceito é uma tarefa árdua, mas necessária. Todos nós precisamos nos reeducar e o município está saindo na frente com a realização de formações continuadas assim. Muito obrigado ao prefeito Junior da Femac e à sua equipe pela iniciativa e a sensibilidade com que abordaram o tema,” congratulou.

Participaram ainda do encontro a vereadora, Jossuela Pirelli, a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, e a secretária municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística, Maria Agar Borba Ferreira.









Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

