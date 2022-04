Da Redação

Dia da coleta: Parque da Raposa recebe ação neste sábado

Neste sábado, das 9h às 12h, o Parque Ecológico da Raposa vai receber voluntários que irão coletar o lixo descartado indevidamente, com objetivo de promover maior consciência para o descarte responsável, contribuindo com o meio ambiente e o futuro do planeta.

Os voluntários são colaboradores da De Heus, empresa de nutrição animal, que tem sede em Apucarana e em outras cidades do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Pernambuco.

Com o apoio voluntário de seus colaboradores, o Dia da Coleta será realizado em todas as cidades onde a empresa possui unidade instalada no país. Além dos colaboradores, os moradores de Apucarana também podem participar da ação.

