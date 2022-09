Dia da Capivara: relembre aparições do 'mascote' de Apucarana

Da Redação

Esses bichinhos simpáticos, que ocupam a região do Lago Jaboti, em Apucarana, têm um dia só para eles: 14 de setembro é Dia Internacional da Capivara. Aproveitando a data e homenageando essas 'fofuras apucaranenses', o TNOnline reuniu acontecimentos curiosos e engraçados protagonizados pelos animais que são considerados 'mascotes' da cidade.

Capivaras no parquinho



No dia 19 de maio, uma 'turma' de capivaras resolveu curtir a tarde em um dos parquinhos do Lago Jaboti. Rapidamente a imagem foi compartilhada. Eram mais de 20 capivaras, entre elas, filhotes, que se alimentavam da grama existente no local. Pela foto, é possível perceber que elas estariam aproveitando a calmaria do parquinho e aproveitaram para 'brincar', ou melhor se alimentar.

Capivara vira pastel

Em janeiro deste ano, a equipe do TNOnline fez uma reportagem sobre a criação do pastel em formato de capivara. Isso mesmo, além de observar as capivaras no Lago do Jaboti, os animais também puderam ser vistos e apreciados no Espaço das Feiras, em Apucarana, em formato de pastel. Quem inovou ao criar o pastel na Cidade Alta foi a microempreendedora Paula de Alcântara.

No Terminal Urbano

Em setembro de 2020, um leitor do TNOnline encaminhou um vídeo que mostrava uma capivara andando pelo Terminal Urbano, de Apucarana. "Parecia que a capivara iria entrar na circular," brincou o homem que flagrou o animal.





Curiosidades

As capivaras são a maior espécie da ordem dos roedores e são grandes as chances de também serem os animais mais simpáticos da natureza. Podem ser encontrados principalmente na América do Sul e outras curiosidades incluem o fato de que conseguem ficar debaixo d’água por mais de cinco minutos e são chamadas de “Kapiyva” — mestre das gramas — por uma tribo amazônica.



Tamanho e peso



Capivaras medem entre 100 e 130 centímetros de largura e 50 de altura. Costumam pesar algo entre 30 e 80 quilos, dependendo do sexo. Fêmeas costumam ser um pouco maiores do que os machos.

Habitat

Os roedores amam água e precisam dela para manter a pele úmida. São encontrados apenas em áreas como estuários, pântanos, margens de rios e próximos de córregos na América Central e do Sul, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Dieta

Herbívoras, só se alimentam de vegetação, normalmente plantas aquáticas e grama, mas opções como grãos, melões e abóboras também podem fazer parte do menu. Cerca de 80% de sua dieta consiste apenas em cinco espécies diferentes de grama. Em um dia típico, podem consumir entre 2,7 e 2,6 quilos de grama fresca.

Noturnas

Consideradas animais “crepusculares”, capivaras são animais mais ativos durante o amanhecer ou anoitecer. Em alguns casos, caso se sintam ameaçadas, passam a ter hábitos mais noturnos: ficam acordadas a noite inteira e dormem durante o dia. A escuridão oferece abrigo e segurança para que possam comer e socializar sem se preocupar tanto com predadores. Chamadas também de “porco d’água”, dormem perto da água, em áreas com vegetação densa para se esconder de predadores. Às vezes dormem na lama e em águas rasas.

