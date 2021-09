Dia da Árvore: Apucarana prepara Plano de Arborização Urbana

Da Redação

Para celebrar o Dia da Árvore, comemorado nesta terça-feira (21), a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Apucarana vai plantar 1,3 mil mudas de árvores nativas na unidade de conservação do Parque da Raposa .

A Sema também realiza um levantamento orçamentário para providenciar a licitação para plantar 2 mil árvores e reduzir o déficit de arborização do município, sobretudo no centro da cidade. A secretaria pretende abrir licitação dentro de 90 dias.

Entre as espécies estão cerejeiras, ipês e resedás, que são árvores de porte médio indicadas em locais com fiação da rede elétrica.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, também informa que o Plano de Arborização Urbana está sendo redefinido a fim de indicar as espécies apropriadas para de acordo com cada região da cidade. “O deficit de arborização do município será levantado pela empresa que será responsável pelo estudo para o plano”