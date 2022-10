'Dia D' do Outubro Rosa realiza 729 exames preventivos em Apucarana

Da Redação

Com a realização de 729 exames preventivos do câncer de colo do útero e 464 encaminhamentos para mamografia, a Prefeitura Municipal de Apucarana promoveu, no último sábado (22), o “Dia D de Cuidados com a Saúde da Mulher”. As 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) do município receberam mulheres ao longo do dia, em mais uma mobilização dentro programação do Outubro Rosa na cidade.

continua após publicidade .

O secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega avalia positivamente o balanço do atendimento. “Em apenas um dia alcançamos o número de exames preventivos realizados, em média, no período de um mês. Ainda são quase 500 mulheres que saíram das unidades de saúde com o encaminhamento para fazer o exame de mamografia. Dois serviços que com certeza irão salvar vidas”, avalia Bachiega.

LEIA MAIS: De novo: UBS do Jardim Trabalhista em Apucarana é arrombada

continua após publicidade .

De acordo com o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, O Dia D de exame preventivo foi mais uma ação que alcançou sucesso dentro da extensa programação do Outubro Rosa no município. “Os cuidados com a saúde devem ser permanentes, mas ao longo deste mês não medimos esforços para atrair as mulheres para os serviços preventivos dos cânceres do colo de útero e o de mama. Cumprimento as equipes de saúde pela grande trabalho desempenhado nas UBSs, em especial no realizado no último sábado”, agradece Junior da Femac.

O superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente, observa que os exames ginecológicos são ofertados ao longo do ano na rede pública municipal de saúde. “Os agendamentos para preventivo do colo de útero estão abertos em todas as unidades de saúde de forma contínua”, informa Orente, agradecendo as equipes de saúde pelo trabalho realizado no sábado (22), que foi antecedido por um esforço coletivo dos servidores para divulgar os atendimentos do Dia D, bem como pela preparação das UBS's tornando o ambiente atrativo para o comparecimento das mulheres.

Em uma forma de alerta às mulheres apucaranenses, a Prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, divulga um balanço de casos e óbitos dos cânceres de útero e mama nos últimos 3 anos.

continua após publicidade .

Câncer de colo de útero:

2019 – 55 casos e 3 óbitos;

2020 – 22 casos e 3 óbitos;

2021 – 41 casos e 8 óbitos.

Câncer de mama:

2019 – 23 casos e 14 óbitos;

2020 – 39 casos e 16 óbitos;

2021 – 23 casos e 13 óbitos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News