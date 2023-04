Dia D de Vacinação: 14 UBSs de Apucarana abrem neste sábado

Da Redação

Junior da Femac destaca a importância vacinação

No Dia D Estadual de Vacinação, neste sábado (15), a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana vai abrir 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS), entre às 8 horas e 16h30, para garantir a imunização dos apucaranenses.

A ação abrangerá a campanha já vigente da Covid-19 e da Influenza (gripe), além das vacinas de rotina. O objetivo da mobilização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é retomar e ampliar as altas coberturas vacinais no Paraná.

O prefeito Junior da Femac destaca a importância vacinação na proteção para um grande número de doenças. “Conclamo a todos para aproveitar essa oportunidade no próximo sábado para garantir mais esse cuidado com sua saúde”, apela o prefeito.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, César Neves, o Dia D de vacinação é um importante movimento para incentivar a atualização da carteirinha com todos os imunizantes disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). “Essa é uma grande mobilização para alertar a todos sobre a importância de manter a vacinação em dia. A ideia é que os pais e responsáveis, além de levar as crianças para vacinar, aproveitem a data para colocar em dia a própria carteirinha de vacinação”, afirma Cesar Neves.





Confira os grupos prioritários

Vacinação contra influenza

crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; trabalhador da saúde; gestantes; puérperas (mulheres no período pós-parto); professores; povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais de idade; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores Portuários e População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Vacina Bivalente contra Covid-19

pessoas de instituições de longa permanência a partir de 12 anos, e trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas; pessoas com 60 anos ou mias; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); população privada de liberdade (a partir de 18 anos de idade) e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos), além de funcionários do sistema de privação de liberdade.





UBSs que ficarão abertas

UBS ANTONIO SACHELLI (JARDIM COLONIAL)

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

UBS ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA)

UBS LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI)

UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS)

UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO)

UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU)

UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES)

UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ)

UBS MARCOS S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA)

