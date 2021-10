Da Redação

Dia D de Multivacinação será realizada em Apucarana

Saúde de Apucarana oferta 26 pontos de vacinação no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, neste sábado (16), no horário de 8 horas às 17 horas. A imunização, que visa atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, será realizada nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município que têm sala de vacinação.

De acordo com o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, a população-alvo deve comparecer aos postos de vacinação para que a caderneta seja avaliada e o esquema vacinal atualizado. “Os objetivos da campanha oportunizar o acesso às vacinas contempladas no Calendário Nacional de Vacinação; atualizar a situação vacinal e melhorar as coberturas vacinais; diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis; e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis”, relaciona Bachiega.

Entre as vacinas que estarão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Relação das 26 Unidades Básicas de Saúde que estão realizando vacinação no próximo sábado:

UBS MYIOJI KOGURE (JARDIM ACLIMAÇÃO)

UBS – DR ANTONIO SACHELLI (JARDIM COLONIAL)

UBS EMÍLIA CRETUCHI (PARQUE BELA VISTA)

UBS PADRE DOMINIQUE (CAIXA SÃO PEDRO)

UBS MARIO VERUSSA (DISTRITO DE CORREIA DE FREITAS)

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

UBS EUNICE PENHARBEL (RESIDENCIAL SUMATRA)

UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

UBS – ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA)

UBS – JOAQUIM TRIZOTTI (NÚCLEO ADRIANO CORREA)

UBS – LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

UBS MERCEDES SILVA MORENO (VILA REGINA)

UBS ORESTE G. MARQUITO (JARDIM MARISSOL)

UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI)

UBS MOACIR S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA)

UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS)

UBS RODRIGO TRAMONTIN YOSHII (VILA APUCARANINHA)

UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO)

UBS ROMEU MILANI (Rua Osvaldo Cruz- Centro)

UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU)

UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES)

UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ)

UBS BENEDITO CLÁUDIO “PINGA FOGO” DE OLIVEIRA (RESIDENCIAL SOLO SAGRADO)

UBS JULIA RENCZKOWSKI (NÚCLEO HABITACIONAL MARCOS FREIRE)