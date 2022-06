Dia D de multivacinação movimenta UBSs de Apucarana

Da Redação

Uma grande mobilização para atualizar a carteira de imunização da população em geral está sendo realizada neste sábado (11) em Apucarana e em todo o Paraná. O Dia D da Vacinação quer intensificar a imunização contra a gripe, sarampo e a Covid-19, e também proporcionar uma oportunidade a mais para ofertar as vacinas de BCG, Febre Amarela, hepatite A, hepatite B, meningocócica, pentavalente, pneumocóccica, poliomielite, rotavírus humano e tríplice viral.

continua após publicidade .

A reportagem do TNonline apurou junto a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) que todas as unidades que estão em atendimento registram movimentação de pessoas em busca de vacinação. A procura maior ocorre na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa e na UBS Raul Castilho, no Núcleo João Paulo. O prefeito, Junior da Femac, e os vereadores Rodrigo Lievore (Recife) e Josuela Pirelli acompanharam a vacinação em um dos postos .

fonte: reprodução Prefeito, Junior da Femac, e os vereadores Rodrigo Lievore (Recife) e Josuela Pirelli

continua após publicidade .

A vacinação segue até às 16 horas também nas UBSs Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; Moacir Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó.



A vacinação contra a Covid, entretanto, segue sendo realizada somente no Complexo Esportivo Lagoão, dentro do ginásio, de 8h30 às 17 horas.

fonte: reprodução Vacinação segue até às 16 horas em sete UBSs de Apucarana

continua após publicidade .

ARAPONGAS



Em Arapongas, a vacinação ocorre até às 16h nas UBSs Aricanduva, Bandeirantes, CAIC, Centauro, Tropical Araucária, Centro de Especialidades Jaime de Lima, Clínica do Bebê e nos Pronto Atendimentos 18 Horas do Conjunto Palmares, Conjunto Petrópolis e Conjunto Flamingos.