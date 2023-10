Dia D da campanha de multivacinação tem grande adesão em Apucarana

O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, realizado no último sábado (21), movimentou as Unidades Básicas de Saúde (UBS's), de Apucarana (PR). Durante o dia, no período das 8h30 às 16h30, a procura foi intensa. Ao todo, foram aplicadas cerca de 700 doses do calendário vacinal somente no sábado e foi feita a verificação de 1.206 carteirinhas. Além disso, também foram aplicadas cerca de 200 vacinas contra a Covid e influenza.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), agradeceu o trabalho desenvolvido pela equipe e também aos pais que aproveitaram o Dia D para fazer a atualização da carteira de vacinação dos menores de 15 anos. “A campanha de multivacinação começou no dia 16 de outubro e no sábado fizemos essa grande mobilização. A campanha prossegue até o dia 28 e reiteramos o pedido para que os pais levem seus filhos a uma das Unidades Básicas de Saúde para fazer a atualização vacinal”, reforça o prefeito.

O coordenador da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Luciano Simplício Sobrinho, afirma que na parte da manhã o dia D contou com o apoio de um serviço de telemarketing. “Verificamos casos em que havia situação vacinal em atraso e uma equipe entrou em contato com familiares. Essa estratégia colaborou bastante para que tivéssemos esse grande número de vacinas aplicadas”, explica Simplício, acrescentando que a ação foi desenvolvida de forma articulada com as escolas e CMEIs.

O secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, lembra que o objetivo é atingir 95% do público-alvo – crianças menores de 15 anos - até o final da campanha. “As vacinas incluídas no calendário vacinal continuam disponíveis em todas as salas de vacina, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas”, reitera Bachiega, destacando que quatro unidades mantém a oferta das doses em horário estendido, até às 20h30. “Trata-se das unidades Takaiti Miyadi, Antônio Sacchelli, Raul Castilho e Maria do Café. Isso garante maior flexibilidade aos cidadãos que têm compromissos durante o dia”, completa Bachiega.

Entre as vacinas disponibilizadas pela Campanha de Multivacinação, que é realizada em todo o País, estão as contra a Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

