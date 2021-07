Da Redação

Dezenas de pessoas participam do Feirão de Emprego; Veja

Dezenas de pessoas acordaram cedinho para participar do 1º Feirão de Emprego e Estágio realizado nesta sexta-feira (30), até as 18 horas, em Apucarana. Com 800 vagas disponíveis, a atividade acontece no Espaço das Feiras e segue neste sábado (31), das 13 às 18 horas.

continua após publicidade .

A iniciativa é da Agência do Trabalhador, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego da Prefeitura de Apucarana, e conta com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), Câmara da Mulher Empreendedora, Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Sebrae, FIEP, Sistema Fecomércio-PR, Faciap, entre outros sindicatos e associações.

O feirão visa o imediato encaminhamento dos candidatos para cerca de 500 vagas de emprego e 300 vagas de estágios disponíveis na cidade.

continua após publicidade .

Assista: