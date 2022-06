Dez psicólogos vão atender alunos do Colégio Canale na volta às aulas

Da Redação

As reuniões foram comandadas por seis funcionários da Secretaria de Estado da Educação e Esportes (Seed-PR)

Uma força-tarefa foi criada pela Secretaria de Estado da Educação e Esportes (Seed-PR) para preparar o retorno às aulas na próxima segunda-feira (27) e debater eventuais mudanças na carga horária do Colégio Estadual Cívico-Militar Padre José Canale, em Apucarana. O objetivo é dar suporte à comunidade escolar após a morte do estudante Alekson Ricardo Kongeski, de 13 anos, e também analisar adequações, principalmente antecipando a saída dos alunos.

continua após publicidade .

Alekson, estudante do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Padre Canale, morreu na última terça-feira (21) após uma briga envolvendo estudantes da escola e também de outros estabelecimentos de ensino no Jardim Ponta Grossa.

Nesta quinta-feira (23), pelo menos duas grandes reuniões com professores e funcionários do Colégio Padre Canale foram realizadas. O foco foi preparar a volta às aulas após o trauma da morte do estudante e também discutir ações em relação à violência no âmbito escolar.

continua após publicidade .

As reuniões foram comandadas por seis funcionários da Secretaria de Estado da Educação e Esportes (Seed-PR), que vieram de Curitiba para dar suporte à comunidade escolar. São três integrantes da Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade e outro três da coordenação do projeto de ensino cívico-militar na rede estadual.

Lourival de Araújo Filho, coordenador de direitos humanos e diversidade da Seed-PR, explica que dez psicólogos estarão na escola na próxima segunda-feira, quando as aulas serão retomadas. As atividades foram suspensas nesta semana após a morte do aluno.

São psicólogos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) e também do município. O secretário de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, participou de reuniões com o grupo de Curitiba e colocou a equipe à disposição.

continua após publicidade .

“Nossa intenção é preservar, principalmente, o estado emocional desses adolescentes envolvidos ou supostamente envolvidos. Logicamente, nos solidarizamos com a família enlutada. É óbvio que ninguém gostaria de passar por isso. Precisamos agora dar suporte às famílias, aos professores e aos demais estudantes dessa escola”, afirma Araújo Filho.

As principais discussões envolvem a abordagem com os alunos na segunda-feira. “Queremos repassar aos estudantes que nós estamos sensibilizados e vamos lembrar de tudo o que aconteceu, mas que precisamos melhorar como seres humanos e adotar alguns cuidados para que a comunidade escolar volte a ser o que era”, diz.

Ele observa que o colégio não apresentava problemas de violência e pondera que a briga foi registrada fora da escola, depois do horário de aula. “É importante lembrar que ninguém tem certeza ainda do que aconteceu, isso cabe a polícia esclarecer”, diz.

continua após publicidade .

O coordenador observa que uma mudança está em debate na escola, que seria antecipar a saída dos estudantes. Como o Colégio Padre José Canale adotou o modelo cívico-militar, as aulas terminam às 18h30. Muitas mães são contra a sexta aula e pedem mudanças. “Estamos discutindo esse assunto, analisando um rol de propostas de melhoria na carga horária escolar. Já era uma discussão anterior, que voltou à tona agora”, diz.

Uma das sugestões em debate seria antecipar o ingresso dos alunos para que eles saiam mais cedo. “Em breve teremos uma resposta adequada”, diz. Ele também assinala que não há nenhuma sinalização de mudança da diretoria da escola. “Não vemos, por enquanto, essa necessidade”, completou. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução