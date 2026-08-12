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REALIZAÇÃO

Devota mirim realiza o sonho de conhecer as Irmãs do Instituto Hesed

Cecília, de 6 anos, preparou flores e fez uma novena para Santa Teresinha na expectativa de encontrar as religiosas durante a passagem por Apucarana

Escrito por Da Redação
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A pequena Cecília, de 6 anos, realizou nesta terça-feira (11) um sonho que carregava no coração: conhecer pessoalmente as irmãs Maria Raquel e Maria Joana, do Instituto Hesed. As religiosas estiveram em Apucarana para participar da programação de consagração da Diocese a São Miguel Arcanjo.

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Na segunda-feira (10), Cecília acompanhou a mãe, Marina Machado, e a avó, Maria Antônia Silvestre, durante a carreata em homenagem a São Miguel Arcanjo. A família chegou cedo e participou do momento de fé, na expectativa de que a menina pudesse finalmente encontrar as religiosas. O encontro, porém, não aconteceu naquele dia.

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Mesmo assim, Cecília não desistiu. Ela voltou a esperar pelas irmãs e levou consigo um gesto de carinho: rosas que queria entregar pessoalmente a Maria Raquel e Maria Joana.

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A espera valeu a pena. Na terça-feira, quando as religiosas chegaram a Apucarana, Cecília finalmente conseguiu realizar o sonho. O momento foi marcado por muita emoção, especialmente para a mãe, que não conteve as lágrimas ao ver a filha diante das irmãs que tanto admira.

A devoção da menina é tão grande que partiu dela própria a iniciativa de fazer uma novena a Santa Teresinha para pedir a graça de conseguir encontrar as religiosas. Segundo a mãe, Marina Machado, de 34 anos, do lar, o desejo de conhecer as irmãs já fazia parte dos pedidos da filha.

“Partiu dela. Ela mesma quis. Ela é muito devota de Santa Teresinha, que até me emociona. E ela quer muito ver as irmãs. O sonho dela é ir ver as irmãs. Até o presente de aniversário dela, ela pediu para ir ver as irmãs, a Maria Joana e a Maria Raquel”, contou Marina.

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Antes do encontro, Cecília não escondia a ansiedade. Questionada sobre o que sentia ao assistir às irmãs falando sobre Deus, ela respondeu com a espontaneidade dos seis anos: “O meu coração dispara.”

E o que ela mais queria fazer quando encontrasse as religiosas? “Abraçar as irmãs”, respondeu. Cecília também tinha preparado um presente especial. Com as flores nas mãos, queria entregá-las às irmãs e deixar uma mensagem simples, mas cheia de significado: “Eu amo elas.”


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Devota mirim realiza o sonho de conhecer as Irmãs do Instituto Hesed
AutorFoto: Gaby Campos/ TNOnline

A avó, Maria Antônia Silvestre, de 50 anos, massoterapeuta e moradora de Apucarana, acompanhou de perto a expectativa da neta. Para ela, mais do que acompanhar uma manifestação de fé, estar ali significava ajudar Cecília a realizar um sonho.

“Mais do que um sinal de fé é realizar o sonho da pequena, que nós já somos devotos de São Miguel, amamos as irmãs, e a Cecília tem uma paixão incrível pelas irmãzinhas. Então, mais do que pela gente, a gente veio por ela”, afirmou.

Maria Antônia conta que a devoção a São Miguel Arcanjo faz parte da história da família há muitos anos e que são inúmeras as graças que atribuem à intercessão do santo e de Nossa Senhora.

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“As nossas graças são inúmeras, nós temos vários milagres. A nossa vida é agradecer. Então, é impossível colocar no papel ou mensurar as graças que nós recebemos pelas mãos de São Miguel, Nossa Senhora, pela intercessão”, relatou.

A avó também destaca que a fé vem sendo transmitida entre as gerações. “São Miguel Arcanjo esteve presente em várias horas difíceis. E elas sentem, elas sabem”, disse, referindo-se à filha e à neta.

Para a família, a presença das religiosas em Apucarana também representou uma oportunidade especial de fortalecer essa devoção. Ao saber que a cidade receberia uma paróquia dedicada a São Miguel Arcanjo, Maria Antônia conta que a reação foi de alegria.

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“Felicidade, sair espalhando para todo mundo. Agora nós vamos ter a Missa Votiva de São Miguel, vai ser mais fácil para nós”, comemorou.

Entre a fé da família, a devoção a Santa Teresinha e o carinho pelas religiosas, Cecília viveu um momento que certamente ficará guardado na memória. Com as flores nas mãos e o coração cheio de expectativa, a menina finalmente conseguiu abraçar as irmãs que tanto queria conhecer — e transformar um sonho de infância em uma lembrança especial de fé e carinho.


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Devota mirim realiza o sonho de conhecer as Irmãs do Instituto Hesed
AutorFoto: Gaby Campos/ TNOnline


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