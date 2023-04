Devido à frente fria, temporais podem ocorrer no Paraná nesta sexta

Da Redação

Chuvas podem ser registradas em quase todo o PR

A maioria dos municípios paranaenses deve registrar tempo instável nesta sexta-feira (14), por conta da passagem de uma frente fria. Desta forma, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem desde a madrugada, principalmente entre as regiões oeste, noroeste, sudoeste e sul. Os maiores acumulados estão previstos para os setores da metade sul do estado.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as áreas de instabilidade avançam para as demais regiões ao decorrer do dia. Inclusive, as condições ficam favoráveis para a ocorrência de temporais ao longo da sexta-feira.

Em Apucarana, norte do Paraná, as pancadas podem ser registradas a qualquer momento do dia. O instituto meteorológico aponta que o sol pode surgir em alguns períodos, mas o dia será predominantemente nublado.

Existe 98% de probabilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta, além de uma precipitação acumulada de 4.9 milímetros. A Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, aponta que a precipitação acumulada no município é um pouco maior, chegando aos 25 mm.

Por conta da atuação da frente fria, as temperaturas não se elevam tanto como nos dias anteriores. Ao amanhecer, Apucarana registrou a mínima de 17ºC; a máxima não ultrapassa os 25ºC.

