Devido à chuva, desfile cívico de Apucarana é adiado; confira

Desfile cívico é adiado para a parte da tarde

Devido à chuva, o o desfile alusivo ao dia “7 de Setembro”, que começaria às 8 horas, foi adiado para às 14h30, desta quarta-feira (7), no platô da Praça Rui Barbosa, em Apucarana. A programação, que marca o bicentenário da independia do Brasil, segue normalmente na parte da tarde (veja abaixo).

A informação foi enviada no começo da manhã pelo prefeito de Apucarana, Junior da Femac. "Por motivo de chuva no período da manhã, o desfile está adiado para início às 14h30. Vamos em frente", informou.

Programação

Com hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, as comemorações alusivas ao “7 de Setembro” marcam o bicentenário da independência do Brasil. Na sequência, ao lado do comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada (30º BIMec), tenente-coronel Flábio Meireles Machado, e do comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), tenente-coronel Marcos José Facio, o prefeito Júnior da Femac participa da revista das tropas militares.

Ele segue para o palco das autoridades, defronte à agência central da Caixa Econômica Federal (CEF), para autorização do início do desfile cívico, que neste ano contará com 64 entidades. A expectativa da organização, que tem à frente a Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur), é de que pelo menos 20 mil pessoas compareçam ao momento patriótico.

fonte: Divulgação

