Detran reforma pista de provas práticas em Apucarana; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) investiu R$ 150 mil na reforma da pista de prova prática da 15ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), de Apucarana. A principal novidade é a instalação de barras de proteção laterais na "temida" rampa de testes para motos, que muitas vezes é palco de quedas.

continua após publicidade .

Os exames práticos com os candidatos à primeira habilitação para carros já são realizados no local, enquanto para motos começarão na próxima semana. Fernando Garcia, chefe da 15ª Ciretran de Apucarana, explica que antiga pista estava deteriorada e necessitava de melhorias, que foram autorizadas pela direção do Detran-PR. “Nosso objetivo é garantir uma condição melhor para os candidatos, que eles possam fazer os testes com toda segurança. Esta sempre foi a nossa preocupação”, diz.

Entre as mudanças está a substituição do pavimento, que deixou de ser asfalto e passou para o concreto. É o novo padrão adotado pelo Detran-PR em todas as pistas de testes práticos do Estado.

continua após publicidade .

No entanto, a principal novidade está na rampa de exames para motos. Fernando Garcia afirma que a antiga estrutura ficava junto ao alambrado e, muitas vezes, foi palco de acidentes. Agora, o equipamento de avaliação foi instalado no centro da pista, com um tamanho maior (2,70 metros de largura por 9,20 metros de comprimento).

“Não tivemos acidentes graves, mas aconteciam algumas quedas. Pedimos autorização para colocar a rampa no centro da pista para dar maior segurança, já que a área de escape é maior. Além disso, instalamos barras laterais de proteção para evitar que, em uma eventual queda, os candidatos caiam para fora da rampa”, explica. Segundo ele, esse item de proteção é inédito e exclusivo de Apucarana.

Enquanto as obras eram realizadas, a Ciretran levou as provas práticas para autoescolas conveniadas da cidade. A partir da semana que vem, todos os testes voltam para o Detran-PR. São 180 por semana, sendo 100 para carros e 80 para motos. Os exames de veículos pesados, no entanto, são feitos nas ruas. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .













Siga o TNOnline no Google News