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LEILÃO NA UNESPAR

Detran-PR faz leilão de 88 veículos em Apucarana nesta terça (26); inscrições encerram hoje

Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar devem enviar os documentos exigidos no edital à Comissão de Leilão até domingo (24)

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 24.05.2026, 17:29:21 Editado em 24.05.2026, 17:55:17
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Detran-PR faz leilão de 88 veículos em Apucarana nesta terça (26); inscrições encerram hoje
Autor Serão ofertados 88 veículos conservados e destinados à circulação, distribuídos em 88 lotes com diferentes tipos de automotores - Foto: Divulgação

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realiza leilão de veículos em Apucarana (PR) na próxima terça-feira (26), a partir das 9h, nas dependências da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), na Avenida Minas Gerais, 5021.

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Serão ofertados 88 veículos conservados e destinados à circulação, distribuídos em 88 lotes com diferentes tipos de automotores. Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar devem enviar os documentos exigidos no edital (veja clicando aqui) à Comissão de Leilão até domingo (24), pelo e-mail leilao@detran.pr.gov.br.

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Motocicletas a partir de R$ 800

Entre as opções mais acessíveis estão motonetas e motocicletas com lances a partir de R$ 800, como a Shineray XY125 2023 e a Kasinski Comet 250 2005. Na faixa de R$ 1 mil é possível arrematar modelos como a Honda CG 125 Titan KS 2000, a Honda CG 150 Titan KS 2004 e a Honda C100 Biz 2001. Já entre R$ 1.200 e R$ 2 mil há opções como a Honda CBX 250 Twister 2002, a Honda CG 125 Fan KS 2011 e a Yamaha YBR 125 2004.

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Carros a partir de R$ 3 mil

Para quem busca automóveis, o Fiat Palio HLX 2003 tem lance inicial de R$ 3 mil, enquanto o Volkswagen Gol 1.0 2000 começa em R$ 3 mil e o Volkswagen Gol 1.0 GIV 2011 parte de R$ 6.200. Entre os destaques de maior valor estão o Chevrolet Vectra SD Expression 2007 com lance inicial de R$ 7.800, o Ford Fiesta Flex 2012 a partir de R$ 7.200, o Volkswagen Gol City 2014 com lance de R$ 8.800 e o Fiat Palio Attract 1.0 2014 a partir de R$ 10 mil. O lance mais alto é de R$ 12 mil pela Volkswagen Nova Saveiro CS 2013.

Para ver a relação completa dos veículos, clique aqui.

Já para ter acesso a todas as regras do leilão e como participar, clique aqui e acesse o edital.

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