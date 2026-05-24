Detran-PR faz leilão de 88 veículos em Apucarana nesta terça (26)

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realiza leilão de veículos em Apucarana (PR) na próxima terça-feira (26), a partir das 9h, nas dependências da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), na Avenida Minas Gerais, 5021.



📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Serão ofertados 88 veículos conservados e destinados à circulação, distribuídos em 88 lotes com diferentes tipos de automotores. Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar devem enviar os documentos exigidos no edital (veja clicando aqui) à Comissão de Leilão até domingo (24), pelo e-mail leilao@detran.pr.gov.br.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Motocicletas a partir de R$ 800

Entre as opções mais acessíveis estão motonetas e motocicletas com lances a partir de R$ 800, como a Shineray XY125 2023 e a Kasinski Comet 250 2005. Na faixa de R$ 1 mil é possível arrematar modelos como a Honda CG 125 Titan KS 2000, a Honda CG 150 Titan KS 2004 e a Honda C100 Biz 2001. Já entre R$ 1.200 e R$ 2 mil há opções como a Honda CBX 250 Twister 2002, a Honda CG 125 Fan KS 2011 e a Yamaha YBR 125 2004.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carros a partir de R$ 3 mil

Para quem busca automóveis, o Fiat Palio HLX 2003 tem lance inicial de R$ 3 mil, enquanto o Volkswagen Gol 1.0 2000 começa em R$ 3 mil e o Volkswagen Gol 1.0 GIV 2011 parte de R$ 6.200. Entre os destaques de maior valor estão o Chevrolet Vectra SD Expression 2007 com lance inicial de R$ 7.800, o Ford Fiesta Flex 2012 a partir de R$ 7.200, o Volkswagen Gol City 2014 com lance de R$ 8.800 e o Fiat Palio Attract 1.0 2014 a partir de R$ 10 mil. O lance mais alto é de R$ 12 mil pela Volkswagen Nova Saveiro CS 2013.

Para ver a relação completa dos veículos, clique aqui.

Já para ter acesso a todas as regras do leilão e como participar, clique aqui e acesse o edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











