Detentos são hospitalizados após briga no minipresídio de Apucarana

Da Redação

A briga aconteceu entre detentos da área chamada de "seguro"

Uma briga entre presos foi registrada na noite deste sábado, 14, no minipresídio de Apucarana, no norte do Paraná. Três detentos ficaram feridos, dois deles em estado grave. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram realizando o atendimento das vítimas. Uma delas, com trauma grave de crânio, precisou ser entubada. Os feridos foram encaminhados ao Hospital da Providência.

Segundo relato da polícia, a equipe de monitores de plantão da cadeia pública de Apucarana, percebeu, por volta das 19h20, uma movimentação atípica dos detentos da área chamada de "seguro", onde ficam separados os presos com problemas de convívio.

Eles foram até o local para averiguar o que estava ocorrendo, e se depararam com 3 detentos feridos. A equipe acionou o Samu rapidamente para prestar os primeiros atendimentos e realizou a remoção dos detentos da cela. Foram necessárias duas ambulâncias para o atendimento no local.

Dos 3 feridos, um não apresentava lesões graves. Outros dois tinham diversos traumas, inclusive em crânio e tórax, sendo que um deles foi encaminhado ao hospital já entubado e o estado de saúde é considerado gravíssimo.

As autoridades já identificaram os envolvidos no caso para que sejam tomadas as providências cabíveis.

