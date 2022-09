Detento idoso é encontrado morto em cela do minipresídio de Apucarana

Da Redação

O caso foi registrado como morte natural

Um detento, de 89 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela do minipresídio de Apucarana, na manhã desta sexta-feira (2). Segundo o Instituto Médico Legal (IML), um Agente Penitenciário encontrou o preso desacordado, deitado na cama.

Ainda conforme relato do agente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o médico constatou a morte do homem.

De acordo com o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen), a vítima possuía diversos problemas de saúde e foi preso na terça-feira (30), em um lar para idosos, em Califórnia, . Ele foi acusado de ter estuprado uma adolescente, de 14 anos. A Polícia Militar precisou acionar o serviço de ambulância para transportar o idoso para o presídio, em Apucarana.

fonte: TNOnline





