Detento de 25 anos é encontrado morto na cela, em Apucarana

O IML e a polícia científica estiveram no local. O corpo foi removido para exames no IML de Apucarana

Um dos presos do minipresídio de Apucarana, anexo à 17ª Subdivisão Policial, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (07). O Departamento de Polícia Penal (Deppen) do Paraná ainda não tem informações sobre a causa da morte.

O detento é um homem, de 25 anos, que teria sido encontrado na cama, na própria cela, durante a manhã. A princípio, sem marcas de violência. A princípio, o homem estava preso por furto, aguardando julgamento. Uma investigação deve ser realizada para elucidar as circunstâncias da morte.

Informações extra oficiais dão conta que a unidade prisional de Apucarana estaria com mais de 300 presos, atualmente, uma lotação bem acima da capacidade da cadeia, para 130 detentos.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e peritos da Polícia Científica estiveram no local. Depois da perícia no ambiente, o corpo foi liberado e removido para exames de necropsia no IML, para verificação da causa da morte.

