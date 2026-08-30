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Destelhamentos, quedas de árvore e vias bloqueadas: veja o balanço do temporal em Apucarana

Equipes atuaram na remoção de árvores, distribuição de lonas, atendimento às famílias afetadas e liberação de vias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Destelhamentos, quedas de árvore e vias bloqueadas: veja o balanço do temporal em Apucarana
Autor Foto: Colaboração/TNOnline

A Defesa Civil de Apucarana registrou 42 atendimentos relacionados a quedas de árvores, 14 destelhamentos e mais de 1,2 mil metros quadrados de lonas distribuídos após o temporal que atingiu a cidade neste sábado (29).

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil emite novo alerta de temporal para Apucarana neste domingo (30)

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Segundo o balanço divulgado neste domingo (30), também foram registrados oito pontos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, que permaneceram sem serviço por várias horas, e três semáforos que foram deslocados ou tiveram a direção alterada.

Na região do Parque da Raposa, mais de 20 árvores caíram na via de acesso ao local, provocando bloqueios e exigindo atuação das equipes.

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Os atendimentos mobilizaram a Defesa Civil, as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Serviços Públicos, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal (GCM), a Copel, uma empresa terceirizada de corte de árvores e equipes de trânsito.

As equipes atuaram na remoção de árvores, distribuição de lonas, atendimento às famílias afetadas e liberação de vias após os danos provocados pelo temporal.

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