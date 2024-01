Destaques na São Silvestre confirmam presença na Prova 28 de Janeiro

O secretário de esportes de Apucarana, Tom Barros, confirmou nesta quarta-feira, outros nomes da elite nacional, que confirmaram presença na Prova Pedestre 28 de Janeiro. “São os melhores atletas no ranking nacional no momento e, com certeza, irão contribuir significativamente para um alto nível técnico nos 10 mil e 5 mil metros da nossa corrida, que mantém um excelente status no Brasil”, avaliou Tom Barros.



No feminino já efetivaram suas inscrições as atletas Felismina Vedohali Cavela, melhor brasileira na recente São Silvestre e quinta colocada na “28 de Janeiro” de 2023; Kleidane Barbosa Jardim, segunda melhor brasileira na última São Silvestre; Amanda Aparecida Oliveira, quarta colocada na 28 de Janeiro em 2022; e Jéssica Ladeira Soares, quinta melhor brasileira na SS de 2023.

Também confirmou presença na prova de Apucarana, a atleta argentina, Marcela Cristina Gomes Cordeiro, que participou da maratona na Olimpíada de Tóquio, em 2020. Ela também foi vice-campeã da 28 de Janeiro em 2022.

No masculino foi oficializada a inscrição do fundista Jonathas de Oliveira Cruz, que conquistou o sexto lugar, sendo o melhor brasileiro na São Silvestre, disputada na capital paulista no último dia 31.

Também já estão com as suas vagas garantidas quatro atletas africanos, agenciados pelo ex-atleta e atual técnico Moacir Marconi, o “Coquinho”. São eles: Moses Kibet, de Uganda; Josephat Joshua Gisemo, da Tanzânia; Vestus Cheboi Chemjor e Faridad Jepchirchir Chelanga, do Quênia.

