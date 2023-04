Destaque em corridas, apucaranense de 9 anos coleciona troféus

Da Redação

A apucaranense Kethellyn Vitória de Lima, de 9 anos, vem se destacando em provas de corrida. Apenas no mês de abril, competindo pelo sub-11, a atleta mirim foi campeã em duas competições de pedestrianismo.

As provas vencidas pela Kethellyn foram na São Roque São Paulo, no dia 8 de abril, e na Prova Rústica Tiradentes, no último dia 21, em Maringá, onde ela competiu com 58 atletas pelo feminino e venceu percorrendo uma prova de 700m.

Segundo o pai e treinador, Leandro da Silva, entre todos os sub-11, contando também com os atletas masculinos, apenas quatro ficaram na frente dela. "Meu sentimento é de muito orgulho sabendo que está vindo resultado e que ela é muito dedicada. Tudo o que ela faz, ela sempre dá o seu melhor e isso para mim e para mãe dela não tem coisa melhor", celebrou.

Ao todo, Kethellyn já conquistou seis competições de atletismo.

Veja a chegada da atleta na prova de Maringá:

