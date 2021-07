Da Redação

Despedida: missa especial pelas vítimas da Covid atrai fiéis

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana está atraindo muitos fiéis para uma celebração especial, dedicada a rezar pela alma dos falecidos. A missa, realizada todas as segundas-feiras há pelo menos 3 meses, é um convite a todos que perderam um ente querido, principalmente pela Covid-19, para realizar uma despedida.

A cerimônia, repleta de emoção, conta com um espaço especial no altar, dedicado para a exposição de fotos e objetos daqueles que partiram em virtude da doença. Durante a celebração, os nomes de cada um deles são lembrados, e um representante de cada família, recebe uma rosa branca das mãos do Bispo Diocesano Dom Carlos José de Oliveira, responsável pela celebração desta missa especial.

“É uma oportunidade de realizar uma despedida para aqueles que perderam entes queridos, sobretudo pela Covid, em tempos de pandemia. Perder alguém querido já é muito difícil, e sem poder sepultar, sem poder se despedir, é ainda mais doloroso, por isso, realizamos esta celebração”, explicou Dom Carlos.

De acordo com ele, o ato de levar uma foto do ente querido e deixá-la no altar, tem um significado especial. “As fotos deixadas próximas ao altar, simbolizam que elas estão próximas de Deus, para que as famílias se sintam amadas por Deus e pela Igreja, pois cremos na ressurreição e sabemos que não é o fim. Entendemos que essa despedida é muito importante, e se a família não conseguiu fazer isso no dia da morte, a santa missa é a oportunidade de passar por essa fase do luto”, considerou.

Em um dos momentos mais emocionantes da celebração, Dom Carlos entrega rosas brancas para os familiares que perderam alguém nesta pandemia. Ele explica que este momento também é cheio de significado. “A rosa é o símbolo da nossa vida, repleta de espinhos e de beleza. É também uma expressão do perfume e do carinho de Cristo para conosco”, disse o Bispo Diocesano.

Foto por Reprodução

A santa missa em memória dos mortos pela Covid-19 acontece toda segunda-feira, as 18h15, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Os nomes para intenção da celebração podem ser informados com antecedência na secretaria da igreja e as fotos para o altar podem ser levadas no momento da celebração.

Assista a entrevista completa com o Bispo Diocesano Dom Carlos José de Oliveira: