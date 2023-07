Desnível provoca tombamento de caminhão e deixa funcionário ferido

Um homem de 47 anos ficou ferido após o caminhão em que ele trabalhava tombar na manhã desta sexta-feira (07), na estrada que liga Apucarana a cidade de Rio Bom, próximo ao Distrito de São Domingos. Veja o vídeo abaixo.

Conforme informações apuradas no local, um caminhão da prefeitura de Apucarana realizava reparos na estrada tapando os buracos daquele trecho. A caçamba do caminhão estava levantada e a carroceria pendeu para um dos lados, pois existe um desnível na estrada, fazendo com que o caminhão tombasse.

O condutor não sofreu ferimentos. Na caçamba haviam dois funcionários que trabalhavam passando a massa asfáltica na estrada. No momento do acidente, um deles pulou do caminhão enquanto ele tombava e teve um arranhão no braço.

O outro funcionário, quando saltou do veículo, sofreu uma luxação com suspeita de fratura no joelho. O homem foi socorrido por uma equipe básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital da Providência.

Assista:

