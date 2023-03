Deslocamento de sistema frontal faz tempo ser instável em todo Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As temperaturas seguem elevadas

O fim de semana deve ser chuvoso na região Sul do Brasil por conta do deslocamento de mais um sistema frontal, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade .

O instituto meteorológico aponta que deve chover mais forte no Rio Grande do Sul, enquanto no Paraná as áreas de instabilidade atuam a partir da tarde, de forma isolada e rápida. Entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense há risco de tempestades.

O Simepar mostra que em Apucarana, norte do Paraná, não há previsão de chuva. No entanto, o Climatempo mostra que pode, sim, ocorrer pancadas no município.

continua após publicidade .

De acordo com o serviço meteorológico citado anteriormente, existe 90% de possibilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 5 milímetros para a Cidade Alta.

Mesmo sob nuvens, as temperaturas seguem elevadas em todo o estado. E vale destacar que o aquecimento diurno influencia na ocorrência de pancadas de chuva.

Neste sábado (25), os valores devem variar entre 18ºC e 32ºC em Apucarana.

continua após publicidade .

Previsão para o domingo

O Simepar informa que o domingo contará com a presença da frente fria na altura do Paraná. O tempo fica relativamente abafado, com chuva a qualquer hora do dia.

Além disso, alguns temporais podem ocorrer por conta do deslocamento do sistema frontal.

Apucarana apresenta 97% de possibilidade de ocorrência de chuva neste dia. A precipitação acumulada fica por volta de 4.3 milímetros.

A mínima prevista é de 18ºC; a máxima é de 31ºC.

Siga o TNOnline no Google News