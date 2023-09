Desfile de 7 de Setembro vai reunir 94 entidades em Apucarana

Exército Brasileiro é uma das principais atrações do desfile

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ponto alto da programação alusiva à Independência do Brasil, o tradicional desfile de “7 de Setembro” em Apucarana terá início às 9 horas desta quinta-feira (07/09). Coordenado pela Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), a celebração cívico-militar terá início com hasteamento da Bandeira Nacional.

continua após publicidade

Na sequência, o comandante do 30º Batalhão de Infantaria Motorizado (30º BIMec), tenente-coronel Alexandre Pereira Figueiredo, acompanhado do prefeito Júnior da Femac, procederá a revista da tropa, abrindo caminho para o desfile que terá à frente as instituições militares - Exército, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, bem como a Guarda Civil Municipal (GCM).

-LEIA MAIS: Empresário compra prédio da Coppel e aluga para grande rede nacional

continua após publicidade

Segundo a Promatur, o evento contará ao todo com 94 entidades representativas da sociedade, entre elas instituições de ensino, fanfarras, entidades sociais e clubes de serviço, Samu, Hospital da Providência, escoteiros clubes de veículos, entre outros. O palco de autoridades estará localizado no coração do evento, junto à Praça Rui Barbosa.

“Desde o dia 1º, na abertura da Semana da Pátria, promovemos diversos momentos cívicos, em especial junto à rede municipal de ensino. Atividades de demonstração de respeito e amor à Pátria que emocionaram muito, e agora fechamos a programação com o desfile 7 de setembro, que também irá marcar o início da programação comemorativa aos 80 anos de emancipação político-administrativa de Apucarana”, revela o prefeito Júnior da Femac.

A previsão de tempo bom, sem a ocorrência de chuvas, deve atrair milhares de pessoas à Praça Rui Barbosa. “A concentração das entidades que irão desfilar acontecerá na Avenida Curitiba, na altura do Supermercado Amigão (antigo Cidade Canção) e a dispersão acontece na Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo)”, esclarece professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur.

continua após publicidade

Por conta do desfile, o trânsito será interrompido na Avenida Curitiba e ruas paralelas logo nas primeiras horas da manhã para os preparativos para o desfile.

História - A Independência do Brasil, declarada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, sacramentou a autonomia do país em relação ao Reino de Portugal. Já a emancipação política e administrativa de Apucarana, da Comarca de Londrina, é datada de 28 de janeiro de 1944.

Siga o TNOnline no Google News