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7 DE SETEMBRO

Desfile da Independência reúne 90 entidades e atrai grande público em Apucarana

Forças de segurança, clubes automotivos e mais de 60 instituições de ensino participaram do ato cívico na Avenida Curitiba

Escrito por Da Redação
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Desfile da Independência reúne 90 entidades e atrai grande público em Apucarana
Autor O desfile reuniu 90 entidades de Apucarana - Foto: Adry Freitas

Uma multidão compareceu ao centro de Apucarana na manhã desta segunda-feira (7) para acompanhar o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro. O evento, que é o ponto alto e marca o encerramento da Semana da Pátria iniciada no último dia primeiro, reuniu 90 entidades, incluindo forças de segurança, escolas municipais, colégios estaduais e clubes automotivos.

A celebração teve início às 8h30 na Avenida Curitiba, exigindo o bloqueio das vias centrais com cavaletes para garantir a segurança do público. Duas vias tiveram interdições parciais durante a realização do desfile: a Rua Clotário Portugal, utilizada pelas viaturas do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, e a Rua Munhoz da Rocha, destinada ao embarque e desembarque dos estudantes que participaram da programação.

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O grande destaque da apresentação deste ano foi a participação expressiva da rede municipal de ensino, coordenada pela Autarquia Municipal de Educação (AME). Ao todo, 60 unidades escolares desceram a avenida, englobando 25 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 35 escolas. O grupo levou para o desfile o tema "Pátria, Educação e Cidadania", escolhido especialmente para celebrar os 25 anos da implantação da educação em tempo integral no município.

Segundo o superintendente pedagógico da AME, Pablo Costa e Silva, o tema principal foi desdobrado em sete eixos de trabalho desenvolvidos ao longo do ano com os alunos. As apresentações na avenida ilustraram a formação histórica do Brasil, a valorização dos povos originários e pautas contemporâneas como sustentabilidade, ciência e tecnologia, cidadania na infância e a busca por uma sociedade mais justa e inclusiva. O evento também foi marcado pela passagem da Fanfarra Municipal Infantil e pela exibição de bandeiras gigantes de Apucarana, do Paraná e do Brasil, acompanhadas pelos pavilhões dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

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