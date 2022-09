“Desfile Cívico dos 200 anos” deve atrair 20 mil apucaranenses

Da Redação

Comemoração local dos 200 anos da independência do Brasil foi discutida

Com hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, as comemorações alusivas ao “7 de Setembro”, que neste ano marcam o bicentenário da independência do Brasil, começam às 8 horas desta quarta-feira (07/09), no platô da Praça Rui Barbosa, em Apucarana. Na sequência, ao lado do comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada (30º BIMec), tenente-coronel Flábio Meireles Machado, e do comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), tenente-coronel Marcos José Facio, o prefeito Júnior da Femac participa da revista das tropas militares e segue para o palco das autoridades, defronte à agência central da Caixa Econômica Federal (CEF), para autorização do início do desfile cívico, que neste ano contará com 64 entidades.

A expectativa da organização, que tem à frente a Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur), é de que pelo menos 20 mil pessoas compareçam ao momento patriótico, que tem início programado para as 9 horas. “O “7 de Setembro”, que é já especial por sua própria essência, ganhou um simbolismo ainda maior neste ano. Além de estarmos comemorando os 200 anos da nossa independência, após dois anos de pandemia da Covid-19 – em que ficamos impedidos de realizarmos os desfiles para evitarmos aglomerações – , estaremos novamente reunidos nas ruas para exaltarmos o nosso amor pelo Brasil”, disse o prefeito Júnior da Femac.

A concentração das entidades acontece na Avenida Curitiba, n° 2.256, na altura do Supermercado Cidade Canção. “O desfile será aberto pelas tropas do 30º BIMec, 10º BPM e 11º Grupamentos de Bombeiros. Na sequência virão os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), escolas das redes municipal, estadual e particular, bem como clubes de serviços e grupos organizados de segmentos diversos”, esclarece professora Maria Agar Borba, secretária Municipal da Promatur.

A dispersão acontece na Avenida Curitiba, n°1.121, em frente às Lojas Pernambucanas. Durante as atividades agentes municipais de trânsito estarão dando suporte. “Em função do desfile, diversas ruas centrais vão estar bloqueadas para o trânsito de veículos no período da manhã”, alerta Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

História

A independência do Brasil do jugo de Portugal aconteceu em 1822, tendo como grande marco o grito da independência que foi realizado por Pedro de Alcântara (D. Pedro I), às margens do Rio Ipiranga (localizado em São Paulo), no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de D. Pedro I. Desde 1946, por lei federal, a data é feriado nacional.

