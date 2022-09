Desesperada, família procura adolescente desaparecida em Apucarana

Da Redação

Bárbara Luiza saiu de casa na sexta-feira (09), às 14 horas, para pagar uma conta e não deu mais notícia à família, desde então

Uma família moradora do Jardim Paraíso, em Apucarana, está desesperada em busca de notícias de uma adolescente, que está desaparecida desde o início da tarde desta sexta-feira (09). A mãe da menina pediu para a TNonline fazer a publicação para tentar localizar a filha, de 16 anos. “Ela saiu de casa só com a roupa do corpo e com os documentos pessoais”, diz a dona de casa Ana Paula Lourenço, que é mãe de Bárbara Luiza.

Conforme a mulher, toda a família e amigos estão mobilizados na tentativa de descobrir o paradeiro da menina. Segundo a mãe, a única notícia que chegou à família é que Bárbara teria sido vista no início da noite desta sexta-feira (09), próximo ao shopping, no centro da cidade. Ana Paula disse que o pai da menina passou a noite procurando pela filha e que já fizeram contato com todos os amigos e conhecidos, sem qualquer outra notícia sobre a menina.

Ana Paula conta que o pai da menina, Marcos, deu a ela R$ 120 e pediu para ela ir pagar a prestação de um telefone celular, numa loja no centro da cidade. Isso foi às 14 horas. E desde então, a menina não fez mais contato com a família. Barbara estava sem celular, segundo a mãe.

A dona de casa informou que procurou pela Polícia Militar para relatar o desaparecimento da filha, porém, foi orientada a procurar amigos e familiares. A PM só considera como desaparecimento depois de 24 horas. De toda forma, a PM foi acionada e a mãe comentou que, ainda na manhã deste sábado, procuraria ajuda no Conselho Tutelar.

A mãe e familiares fazem apelo para que qualquer pessoa que tenha alguma informação notifique a Polícia Militar, pelo 190 ou ligue para o número do pai da menina, Marcos, no (43) 99608-8948

