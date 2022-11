Desentendimento entre vizinhos acaba em tiros, em Apucarana

Da Redação

Um desentendimento entre vizinhos terminou com diversos disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira, 10, no Jardim São Pedro, em Apucarana. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, o homem que teria sido a vítima da situação, acionou os policiais dizendo que o vizinho havia chegado no portão da residência dele, efetuando disparos de arma de fogo. Ele contou que os dois se desentenderam momentos antes e ele havia desferido socos no rosto do vizinho após uma discussão.

Depois de alguns minutos, o vizinho retornou na residência dele e começou a chamá-lo, disparando vários tiros em sua direção, não acertando nenhum disparo. Depois disso, ele fugiu do local em um veículo Eco Sport de cor prata.

Os policiais realizaram diligências e conseguiram abordar o atirador quando ele retornava para casa.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

