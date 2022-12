Desempenho do Japão na Copa anima descendentes em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Japão vai enfrentar a Croácia na próxima segunda-feira pelas oitavas

A colônia japonesa de Apucarana está entusiasmada com o desempenho do Japão na Copa do Mundo do Catar. Após superar a Espanha por 2 a 1 na última quinta-feira (1º), os “samurais azuis” garantiram uma vaga nas oitavas de final e vão enfrentar, na próxima segunda-feira (5), a Croácia.

continua após publicidade .

A apucaranense Yuri Takeda, 73 anos, está contente com o desempenho do Japão, mas confessa que não esperava esses bons resultados na Copa do Catar. “Está sendo uma surpresa, na verdade. A vitória contra a Espanha foi emocionante. Agora, a expectativa é de passar na próxima fase”, afirma.

Ela afirma que o coração está dividido entre o Brasil e o Japão, mas o país de nascimento tem preferência. “A gente é brasileiro e torce para o Brasil”, afirma. No entanto, emenda: “Mas se o Japão vencer a gente também fica feliz”.

continua após publicidade .

fonte: Arquivo pessoal Família de Yuri Takeda: coração dividido entre o Brasil e o Japão nesta Copa

No entanto, Yuri Takeda afirma que a seleção de Tite, Neymar e companhia tem mais chances. “Está sendo a copa das surpresas, mas o Brasil tem mais time”, assinala.



Neusa Miyazaki, de 68 anos, vem acompanhando os jogos da seleção com a família. Ela também considera uma surpresa esses bons resultados do Japão no mundial. “O Japão tem mais tradição no beisebol, mas está fazendo bonito também no futebol”, afirma. Ela também conta que torceu para a Coreia do Sul, que bateu Portugal nesta sexta-feira (2) e também garantiu vaga nas oitavas. “Foi outro jogo emocionante”.

continua após publicidade .

A apucaranense afirma que o grupo da família está movimentado com a Copa, principalmente nas partidas do Japão. “Pelos comentários no grupo acho até que tem uns que torcem mais para o Japão do que pelo Brasil”, brinca Neusa, que destaca a raça do time japonês. “Eles são determinados e não desistem nunca”, avalia. Da mesma forma que a amiga Yuri, ela também pende mais para o Brasil.

O Japão volta a campo na próxima segunda-feira (5), às 12 horas (horário de Brasília), quando enfrenta a Croácia pelas oitavas de final. Caso avance, o Japão pode ser o adversário do Brasil nas quartas de final.

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News