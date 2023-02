Desempenho da Agência do Trabalhador de Apucarana é o 6º melhor do PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em uma tendência registrada por meses seguidos, a Agência do Trabalhador de Apucarana segue entre as primeiras do estado na colocação de pessoas no mercado de trabalho com carteira assinada. No ranking do mês de janeiro de 2023, a unidade do SINE local intermediou e empregou 224 pessoas, o 6ª melhor desempenho Paraná.

continua após publicidade .

O ranking de desempenho das 216 agências do trabalhador do Paraná é divulgado mensalmente pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF). Curitiba lidera o ranking de colocação de trabalhadores em janeiro no Estado, com 534 colocações, seguida por Pato Branco (460), Toledo (532), Francisco Beltrão (316), Marechal Cândido Rondon (233), e Apucarana (224).

O prefeito Junior da Femac afirma que o bom desempenho é resultado de uma somatória de esforços desde o investimento da prefeitura na oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, que já capacitou mais de 2.300 pessoas, e nas estratégias da agência do trabalhador para colocação das pessoas no mercado de trabalho, entre as quais a busca ativa dos trabalhadores.

continua após publicidade .

“A nossa equipe entra em contato com as pessoas que passam todo mês pela agência para saber se a entrevista de emprego deu certo. Caso contrário, informamos as novas vagas que foram abertas e fazemos um novo encaminhamento. Em 2022, totalizamos 2021 trabalhadores colocados com carteira assinada”, comemora Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, destaca também a parceira entre a Prefeitura e as empresa neste processo. “A Agência do Trabalhador é colocada à disposição dos empresários e muitas empresas têm vindo fazer as entrevistas dentro da agência, visando acelerar o processo de contratação”, informa Estrope.

Siga o TNOnline no Google News