Desavença por herança vira briga de vassouradas em Apucarana

Uma briga judicial entre irmãos por conta de uma casa deixada pela mãe falecida virou briga de vassouradas na noite desta terça-feira, 20, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o relatório da ocorrência, irmãs que estão em questão judicial quanto a uma residência que era da sua mãe, falecida há pouco tempo, foram procurar documentos na residência citada e lá, encontraram outro irmão. Neste momento, entraram em discussão verbal e em seguida, ele pegou um cabo de vassoura e agrediu as duas.

Segundo as vítimas, ele também agrediu as irmãs com tapas e socos, causando escoriações pelo corpo delas. A PM foi acionada e o homem fugiu do local. As vítimas foram orientadas.

Jandaia do Sul

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul na noite desta terça-feira, 20, depois de aterrorizar sua companheira e ameaçar os moradores da casa dela com um revólver. O detido, que não teve a idade revelada, chegou a disparar tiros no local e diz ser integrante de uma facção criminosa.

Segundo o boletim de ocorrências, uma pessoa desesperada compareceu até a sede da PM no município, relatando que um homem teria entrado em sua casa, ameaçado moradores, dizendo que iria matá-los, e realizando disparos de arma de fogo no local e que em seguida, teria fugido em um Fiat Pálio. Saiba mais clicando aqui.

