Derramamento de óleo: Bombeiros são acionados na Avenida Brasil

O Corpo de Bombeiros foi acionado por conta de um derramamento de óleo na Avenida Brasil em Apucarana, na manhã desta quinta-feira (22) em uma extensão de aproximadamente 300 metros. O derramamento aconteceu próximo ao módulo de polícia e seguiu até o semáforo que fica na entrada do núcleo habitacional Afonso Alves de Camargo.

De acordo com o Sargento Romão, o socorro foi acionado, e a equipe aplicou pó de serra na extensão da pista, que são locais de maior risco, para evitar acidentes. Segundo os bombeiros, não há registro de acidentes antes da chegada da equipe no local.

Os agentes do setor de trânsito do município também foram acionados para garantir o isolamento e a prevenção de acidentes no local.

