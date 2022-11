Dermatologistas atendem gratuitamente durante campanha em Apucarana

Da Redação

O dermatologista Alfredo Bacciotti coordena a campanha do Câncer da Pele, em Apucarana

Quinze dermatologistas de Apucarana e região atendem a população gratuitamente no próximo sábado (3/12), durante a 22ª edição da Campanha do Câncer da Pele. Coordenada na cidade pelo médico Alfredo Bacciotti, a atividade será realizada na Autarquia Municipal de Saúde (AMS), das 9 às 15 horas, e marca a chegada do 'Dezembro Laranja'. A ação é nacional e promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

"Quem for até o local será atendido por ordem de chegada e de forma gratuita. A campanha vai atender todas as pessoas e de todas as idades. Teremos muitos especialistas para cuidar de toda população durante todo o dia", comenta Bacciotti.

Na última campanha realizada em 2019, antes do começo da pandemia, conforme o médico, foram diagnosticados cinco casos de melanoma, tipo de câncer da pele que pode causar metástase e levar à morte em até seis meses. "Esses diagnósticos já valeram a campanha de 2019. Além disso, todos casos mais graves serão resolvidos gratuitamente pela nossa equipe", observa o dermatologista.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), todos os anos surgem 176 mil casos de câncer da pele, o de maior incidência no país. “Se diagnosticado no começo, a chance de cura é de 90%. O câncer é traiçoeiro porque não dói e ele se inicia como se fosse uma espinha e depois de um tempo pode sangrar”, explica o dermatologista Alfredo Bacciotti de Lima, coordenador da campanha em Apucarana.

O médico diz que a principal causa de câncer da pele é a exposição excessiva e sem proteção ao sol. A orientação é para aplicar protetor solar diariamente, usar óculos escuros com proteção UVA e UVB, usar camiseta e chapéu e evitar o sol das 10 às 16 horas.

Dezembro Laranja

A campanha Dezembro Laranja foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A ação faz parte da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Pele. Desde 1999, um mutirão anual de atendimentos gratuitos já beneficiou mais de 600 mil pessoas.

Serviço:



A Autarquia Municipal de Apucarana (AMS) está localizada na Rua Miguel Simão, nas proximidades do Shopping Centro Norte.

Fatores de risco do câncer de pele:

– Alguém na sua família tem ou já teve câncer de pele? – Você já teve mais de 6 queimaduras de sol durante a vida, daquelas que a pele fica muito vermelha e ardendo? – Tem muitas sardas ou mais de 50 pintas no corpo? – Tem pele muito clara, daquela que sempre está no sol e nunca bronzeia? – Está com alguma ferida que não cicatriza? – Possui alguma pinta no corpo que está se modificando, mudando a cor ou crescendo? – Já teve câncer de pele? – Tem mais de 65 anos?

