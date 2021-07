Da Redação

Deputado Sergio Souza entrega recursos para o Providência

O deputado federal Sergio Souza esteve em Apucarana na noite desta quarta-feira (21) para fazer a entrega de uma emenda parlamentar da ordem de R$ 1 milhão para o Hospital da Providência. Os recursos serão utilizados para equipar um novo ambulatório oncológico da unidade de saúde que será construído pela prefeitura.

continua após publicidade .

O novo ambulatório que será construído na Rua Osório Ribas de Paula, próximo ao Espaço das Feiras, está em fase de projetos e deverá ter a obra iniciada no começo do ano que vem.

De acordo com o deputado Sergio Souza, sua ligação com Apucarana e o Hospital da Providência é próxima há anos. "Estive participando dessa história da radioterapia em Apucarana desde a pedra fundamental, a construção, chegada dos equipamentos e fico muito feliz por ter sido instrumento para viabilizar recursos para esta importante obra que veio para melhorar a vida e a saúde de tanta gente. Agora, atendendo mais uma vez o pedido da Irmã Geovana, para que este trabalho de oncologia seja ainda mais ampliado em Apucarana", declarou.

continua após publicidade .

Assista a entrevista com o deputado:

O prefeito Junior da Femac esteve presente e destacou a importância deste trabalho para os pacientes atendidos no local. "Oferecemos em Apucarana um dos melhores tratamentos oncológicos do Paraná, graças a parceiros como o deputado Sergio Souza e a equipe do Hospital da Providência. Agora, iremos ampliar ainda mais este atendimento, com a construção do ambulatório para quimioterapia, mais espaçoso, trazendo mais conforto para os pacientes", disse o prefeito.

continua após publicidade .

Foto por Reprodução

A diretora do Hospital da Providência Irmã Geovana Ramos destacou a importância do atendimento realizado no local e a importância da ampliação deste trabalho. "Em quase 6 meses de funcionamento da radioterapia em Apucarana, já realizamos cerca de 3.500 atendimentos de pacientes da 16ª Regional de Saúde. Isso demonstra como esse trabalho realizado aqui é importante para salvar vidas. Com a construção do novo ambulatório, queremos humanizar ainda mais nosso atendimento aos pacientes. Agradecemos muito a esta parceria do deputado Sergio Souza, o prefeito Junior, nosso secretário Beto Preto e tantos outros que colaboram com o Hospital da Providência", lembrou a diretora.