Deputado propõe construção de ciclovia entre Cambé e Apucarana - TNOnline

Construir uma ciclovia ao longo da BR 369, entre Cambé e Apucarana, para garantir segurança e melhores condições de tráfego aos ciclistas que fazem o percurso como lazer, atividade física ou treinamento para competições. É a proposta do deputado estadual Tercilio Turini, apresentada às secretarias estaduais de Planejamento e de Infraestrutura e Logística, argumentando que é muito comum ver grupos de pessoas pedalando no acostamento da rodovia, praticamente todos os dias.

“As condições são bastante favoráveis para a implantação da ciclovia: a topografia tem retas, subidas e descidas, características recomendadas em passeios e ciclismo de alto rendimento; o trajeto em sua extensão passa em poucos locais de perímetro urbano; as pistas duplicadas evitam concorrência de bicicletas com veículos e também a paisagem rural é bem apropriada para lazer ou condicionamento físico”, ressalta o deputado em documento enviado às secretarias.

Tercilio Turini ressalta que muito mais gente está aderindo ao hábito de pedalar, fato constatado neste período de pandemia com o aumento da venda de bicicletas. “A construção de ciclovias precisa estar entre ações prioritárias nos contextos urbanos e também nos eixos rodoviários, com a tendência de crescimento rápido do número de ciclistas. Além disso, todas ações voltadas ao incentivo de mobilidade sem o uso de veículos motorizados refletem visão moderna de governar, com respeito ao cidadão e à sustentabilidade”, afirma.

A presença de várias equipes de ciclismo na região também reforça a necessidade de construção de ciclovia na BR 369. Londrina é sede da Confederação Brasileira de Ciclismo e sempre forma atletas de destaque nacional e internacional. Rolândia tem uma das melhores equipes do Brasil: no ano passado, por exemplo, conquistou o maior número de medalhas no Campeonato Brasileiro de Ciclismo, na categoria júnior. Cambé, Arapongas e Apucarana também contam com competidores.

“Milhares de ciclistas circulam no acostamento da rodovia, com fluxo maior aos finais de semana e feriados, numa prática saudável de lazer, atividade física, relaxamento e entretenimento. Centenas de atletas de ciclismo treinam no percurso para competições regionais, nacionais e internacionais. Ou seja, a ciclovia é uma obra de grande alcance”, diz.

Tercilio Turini propõe ao governo a inclusão da ciclovia como obra prioritária na licitação das concessões de rodovias programada pelo governo estadual para o ano que vem. “A BR 369 está no Anel de Integração e deve ser mantida sob administração de concessionária. Agora é a hora de mobilizar a comunidade regional para reivindicar a ciclovia, como ação imediata nos próximos contratos”, comenta o deputado. Outra possibilidade, acrescenta, é o governo fazer a obra com recursos já contratados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).