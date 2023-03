Deputado manifesta preocupação com demora na definição do pedágio

Da Redação

O líder da bancada do Progressistas (PP) e presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adriano José da Silva, mais conhecido por Soldado Adriano, esteve nesta sexta-feira (3/03) em Apucarana, onde se reuniu com lideranças políticas da cidade. Ele estava acompanhado do vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB) e do ex-vereador Gilberto Cordeiro de Lima (MDB).

O parlamentar, que é da região de Maringá, está no seu segundo mandato consecutivo. Em entrevista ao TNOnline/Tribuna do Norte, ele manifestou sua opinião sobre a demora na retomada do processo de rodovias pedagiadas no Estado e também sobre a questão da segurança pública em geral.

Soldado Adriano manifestou sua preocupação com o entrave político que está retardando o processo de nova concessão de rodovias. De um lado o governador defende o modelo de pedágio já definido anteriormente com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De outro lado, deputados de oposição que integram a Frente Parlamentar do Pedágio propõem um outro modelo.

Nesta sexta-feira (3/03) estava previsto um encontro em Curitiba entre o governador Ratinho Junior (PSD) e o ministro dos Transportes, Renan Filho, ocasião em que seriam assinadas delegações dos dois primeiros lotes de rodovias estaduais da nova concessão. O encontro foi adiado de um dia para outro.

No seu entender, esse impasse só agrava os problemas de logística do Paraná com falta de investimentos e a má conservação das rodovias. “Eu já estive conversando sobre isso no DER e, pelo jeito, uma nova concessão de rodovias no Paraná só deve ocorrer daqui a dois anos”, afirmou o parlamentar. Ele assinala que a oposição defende um outro modelo de pedágio, mas também não apresenta que modelo é esse.

Sobre sua passagem por Apucarana, o deputado explicou que seu objetivo é se colocar à disposição no sentido de ajudar o município nas suas demandas junto ao governo do Estado. Ele assinalou que tem um bom relacionamento com o deputado federal Beto Preto (PSD), que ele considera que foi o melhor secretário estadual de Saúde do Brasil, e também com o prefeito Junior da Femac (PSD) que, no seu entender, vem realizando um trabalho exemplar à frente da administração municipal.

SEGURANÇA PÚBLICA

Como presidente da Comissão de Segurança Pública, Soldado Adriano diz que pretende estabelecer um diálogo permanente com o governador Ratinho Junior, com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com o comando das polícias militar, civil e do Corpo de Bombeiros, bem como demais organismos públicos e comunitários ligados ao setor. “Nosso compromisso é buscar cada vez mais uma segurança pública eficiente e de qualidade para todo o povo paranaense”, afirmou.

O deputado considera que os desafios na segurança pública são gigantescos. “O governador Ratinho Junior tem feito muito na área da Segurança Pública, mas os desafios são gigantescos em todas as áreas. Fiquei 11 anos na PM e isso me dá uma bagagem muito tranquila para atuar na comissão. Sei dos problemas e a principal é a falta de efetivo”, afirma.

“Também temos a meta de trabalhar as jornadas de trabalho e fazer investimentos na saúde física e psicológica dos policiais. Muitos casos precisam de atenção especial”, pontua.

