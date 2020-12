Deputado Filipe Barros se reúne com prefeitos do Vale; assista - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O deputado federal Filipe Barros (PSL), esteve nesta quinta-feira (03) em Apucarana e também em outros municípios do Vale do Ivaí, visitando os prefeitos eleitos e reeleitos para o próximo mandato que se inicia em 01 de janeiro.

Com Júnior da Femac, o deputado tratou de diversos assuntos relacionados a investimentos para Apucarana, o principal deles, a discussão para viabilizar recursos para a construção de uma trincheira para transposição da linha férrea na cidade.

"Falamos desse projeto e de outros que são de extrema importância para Apucarana, o prefeito me colocou a par da demanda da construção dessas duas trincheiras para transposição da linha férrea, e também foram passados outros projetos, em especial na área do meio ambiente e da agricultura, projetos que nós, a partir da próxima semana, já vamos junto aos ministérios correr para que isso seja concretizado, seja viabilizado o quanto antes, para que nossa região tenha de fato os olhares necessários do governo federal", garantiu o deputado.

Região

Além de Apucarana, Filipe Barros também esteve visitando os municípios de Arapongas, Cambira, Kaloré, Marilândia do Sul, Rio Bom e Novo Itacolomi. "Estive trabalhando aqui na região durante o período eleitoral apoiando diversos candidatos a prefeito e vereadores, e fiquei satisfeito com o resultado das eleições. Agora, estou aqui para discutir junto aos eleitos, o que podemos trabalhar em Brasília para fortalecer ainda mais essa região, afinal, este é o nosso papel como deputado", pontuou Barros.

Assista a entrevista completa: