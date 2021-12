Deputado Filipe Barros entrega motos para a PM de Apucarana

Da Redação

O deputado federal Filipe Barros (PSL) realizou a entrega de cinco motocicletas, modelo BMW F 850 GS, para o 10º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Apucarana. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (22). Os veículos vão auxiliar na segunda pública do município e cidades da região.

O deputado também repassou motos para a PM de Arapongas e Rolândia. As entregas fazem parte de uma ação de Filipe Barros que está destinando 46 motos para a PM do Paraná, abrangendo também as cidades de Londrina e Francisco Beltrão que já receberam 20 e 8 motos, respectivamente, e o município de Jacarezinho que receberá 3 motos.

“Os investimentos na Segurança se refletem em todas as outras áreas promovendo mais qualidade de vida para toda a população. Nesta semana que comemoramos o aniversário de Londrina, entregamos este presente para a cidade, com a certeza de estamos contribuindo para a redução dos números da violência, como parte de um grande trabalho que a Secretaria de Segurança do Paraná vem realizando em todo Estado”, afirmou Filipe Barros.



Ao todo, foram R$ 5 milhões destinados pelo deputado à Polícia Militar. "As motos vão permitir mais agilidade nas atividades dos militares", finaliza.



Assista a entrevista com o deputado federal Filipe Barros:

