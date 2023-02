Deputado federal pede prisão de idoso de Apucarana que maltratou gata

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O animal está sob os cuidados da equipe do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa)

O delegado da Polícia Civil do Paraná e deputado federal Matheus Laiola, conhecido por defender causas animais, pediu a prisão do idoso, de 66 anos, que quase matou uma gata filhote em Apucarana, no Norte do Paraná. O homem chegou a ser preso na terça-feira (14), dia em que a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM). Porém, segundo o delegado, o autor foi solto sem pagar fiança.

continua após publicidade .

“É inadmissível alguém praticar este crime e passar apenas algumas horas preso. E saiu sem pagar 1 real de fiança. A decisão de soltura foi do Poder Judiciário. Precisamos que essa pessoa efetivamente pague pelo crime que cometeu", disse Laiola em nota para a imprensa.

Além disso, o deputado e delegado enviou ofício ao Ministério Público solicitando que analise a possibilidade de pedir que o Poder Judiciário reconsidere a liberdade do idoso, solicitando que ele responda preso e que ele seja proibido de exercer tutoria de quaisquer animais, enquanto desenrola-se o processo pelo qual responde.

continua após publicidade .

Em uma postagem em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 500 mil seguidores, o delegado fala sobre o caso registrado em Apucarana. "Em razão de uma briga entre vizinhos, um idoso jogou o gato de uma altura de três metros. Este homem foi preso. Por quanto tempo você acha que ele vai ficar e por quanto tempo você acha que ele tem que ficar preso?", questiona.

Veja o post de Laiola em seu Instagram:

Entenda o caso gravado por câmera



Um homem de 66 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 14, na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná, depois de quase matar um filhote de gato, arremessando o animal para cima e o deixando cair no chão sob forte impacto. Além de maltratar o animal, ele ainda teria ameaçado um vizinho com um facão. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança da rua onde o crime ocorreu.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por um morador da Rua Grande Alexandre, do bairro Vila Nova, que informou que um vizinho o teria ameaçado com um facão, após cometer maus-tratos contra um gatinho. O jovem informou que o vizinho, que é seu tio, teria dispensado o filhote de gato em seu quintal para morrer, já que tem 03 cachorros soltos em casa. Quando viu o bichinho, o pegou e foi levar de volta para o tio. Por conta disso, os dois iniciaram uma discussão.

continua após publicidade .

Gata segue internada

Após quase ser morta pelo seu tutor, uma gata filhote, que morava na Vila Nova até esta terça-feira (14) com o agressor, um homem, de 66 anos, segue internada em Apucarana, no Norte do Paraná. O animal está sob os cuidados da equipe do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) e seu estado de saúde exige atenção.

Conforme os profissionais do Cemsa, a gata estava com desidratação, diarreia, secreção vaginal purulenta, entre outros problemas. Já o autor dos maus-tratos, foi preso na manhã desta terça-feira (14), pela Polícia Militar (PM), depois de quase matar o animal, arremessando a gata para cima e a deixando cair no chão sob forte impacto.





Siga o TNOnline no Google News