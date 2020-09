Deputado federal encaminha R$ 350 mil para Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

O deputado federal Aroldo Martins (Republicanos) acaba de liberar mais uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para a saúde pública de Apucarana. O repasse foi formalizado nesta sexta-feira (7), por Marcos Rocha, representando o deputado, em reunião mantida com o prefeito Junior da Femac.

Marcos Rocha, que é pré-candidato a vereador em Apucarana, lembrou que no final de 2019, o deputado Aroldo Martins já havia liberado uma emenda no valor de R$ 500 mil em favor do Hospital da Providência. “O novo recurso é destinado às ações de enfrentamento do novo coronavírus”, informou Rocha.

O prefeito Junior da Femac disse que o recurso chega em boa hora em Apucarana. “O recurso irá ajudar a manter o Pronto Atendimento do Coronavírus, que foi um dos primeiros a ser criado no Estado, com estrutura física, equipamentos e profissionais da saúde”, comentou Junior.