Da Redação

Deputado Fahur comemora prisão de ladrão no PR; Veja

O Deputado Federal Gilson Cardoso Fahur, também conhecido como sargento Fahur, viralizou nas redes sociais após divulgar um vídeo em que comemora a prisão de um ladrão, que invadiu uma casa em Apucarana, no norte do Paraná.

O assaltante e o parceiro, usaram uma faca para ameaçar um casal de idosos, o morador de 79 anos foi agredido com um soco. Para fugir, os ladrões pularam o muro da residência, porém, um dos envolvidos quebrou a perna e foi preso.

Uma câmera de segurança registrou o momento da queda, e o fato virou motivo de "comemoração" para o político que divulgou um vídeo, que está repercutindo em grupos do WhatsApp e nas redes sociais.

"Olá pessoal, dá uma olhada nesse vídeo, dois vagabundos, em Apucarana, Paraná, entraram na casa de um senhor para roubar. Espancaram ele. Na fuga, um dos vagabundo quebrou a perna, fratura exposta. O outro tentou ajudar ele, mas não teve jeito não. A polícia prendeu o perna quebrada e o outro fugiu. Mas deve ser preso nas próximas horas", disse o deputado.

O político ainda diz: "Vagabundo trupicou" e cai na gargalhada.

Veja:

O caso

O crime aconteceu na tarde do último sábado (10) na Avenida Iguaçu. De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), um idoso de 79 anos acionou a polícia depois de ser surpreendido por dois ladrões dentro da sua residência. A vítima relatou que os homens deram voz de roubo e exigiram a chave do veículo do morador. Um dos ladrões pegou uma faca da residência e ameaçou de morte a vítima e sua esposa e o agrediram, causando um ferimento em seu lábio.

Os ladrões ainda pegaram a carteira contendo documentos pessoais e dinheiro da vítima e o celular da esposa dele e fugiram pela frente da residência pulando o muro do portão. Logo em seguida alguns vizinhos da vítima relataram que um dos homens teria fraturado a perna no momento da fuga e então entrou em um salão de cabeleireiro para se esconder da equipe policial, pois não tinha condições de andar.

O suspeito ferido, de 31 anos, confessou ter participado do roubo. O outro suspeito conseguiu fugir. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o suspeito para o Hospital da Providência e a vítima do roubo foi encaminhada pelo Samu até a UPA.