Deputado Beto Preto lamenta morte do empresário Luiz Hirose

Em publicação nas redes sociais, parlamentar destacou a dedicação do empresário a Apucarana, à filantropia e ao esporte amador

O deputado federal Beto Preto (PSD) lamentou a morte do empresário Luiz Katsutoshi Hirose, de 80 anos, ocorrida na madrugada desta terça-feira (27), em Apucarana. Nas redes sociais, o parlamentar publicou uma foto ao lado de Hirose e prestou homenagem à trajetória dele na comunidade.

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“Recebi com tristeza a notícia do falecimento do Sr. Luis Hirose, um grande cidadão, empreendedor e apaixonado por Apucarana”, escreveu o deputado.

Na mensagem, Beto Preto ressaltou o envolvimento do empresário com iniciativas sociais e esportivas. “Luis deixa sua marca pela dedicação à comunidade, pelo incentivo ao esporte amador, especialmente ao futsal, e pelo espírito solidário e filantrópico que sempre o acompanhou.”

O parlamentar também manifestou solidariedade à família e aos amigos. “Neste momento de dor, manifesto meus sentimentos aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda. Que Deus acolha Luis Hirose e conforte o coração de todos que sentem sua partida.”

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Hirose estava internado havia cerca de 30 dias no Hospital da Providência. Economista e administrador de empresas, fundou a Construtora Hirose, responsável pela construção de mais de 600 unidades habitacionais em Apucarana.

Além da atuação empresarial, integrou a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) por mais de duas décadas. Ligado ao futebol e ao futsal, também tinha entre suas paixões o Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca).

O velório ocorre na Capela Mortuária Central, com sepultamento previsto para as 17h desta terça-feira, no Cemitério Cristo Rei. O empresário deixa a esposa, Amélia Hirose, três filhos e quatro netos.

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Veja na íntegra a mensagem de Beto Preto

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do Sr. Luis Hirose, um grande cidadão, empreendedor e apaixonado por Apucarana.

Luis deixa sua marca pela dedicação à comunidade, pelo incentivo ao esporte amador, especialmente ao futsal, e pelo espírito solidário e filantrópico que sempre o acompanhou.

Neste momento de dor, manifesto meus sentimentos aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda. Que Deus acolha Luis Hirose e conforte o coração de todos que sentem sua partida.