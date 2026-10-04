Deputado Arilson vota confiante e projeta eleição no Vale do Ivaí







O candidato a deputado federal Arilson (PT) compareceu ao seu local de votação neste domingo (04), na Escola Municipal Édson jacomini, no Núcleo Afonso Camargo, demonstrando otimismo com os resultados das urnas. Após uma agenda intensa de viagens, o político avalia que o município de Apucarana e a região do Vale do Ivaí poderão contar com um representante no Congresso Nacional. Durante o período eleitoral, o candidato afirmou ter percorrido grande parte do estado.

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"É uma campanha que exigiu bastante da gente, visitamos mais de 180 cidades no Paraná em 45 dias, conversamos com bastante pessoas, ouvimos, apresentamos propostas e estou animado", relatou Arilson. Ele também reforçou o compromisso com a sua base eleitoral de origem. "Acho que de fato a gente tem uma condição muito grande de chegada, muito provavelmente nossa Apucarana e Vale do Ivaí pode contar com um deputado federal que vai assumir o mandato e ficar lá defendendo os interesses de toda a nossa região", declarou. Cenário estadual e nacional

Questionado sobre a disputa pela Presidência da República, o candidato enfatizou a importância do pleito para o seu partido. "A reeleição do presidente Lula é uma prioridade nossa". "É a primeira discussão política do país. A gente está muito confiante também com o resultado de hoje, e esperamos que ocorra tudo bem e estamos confiantes e vamos trabalhar para ter um Brasil cada vez melhor, sem dúvida nenhuma", disse. Sobre as projeções do Partido dos Trabalhadores no Paraná, Arilson delineou as expectativas da legenda para os cargos majoritários e proporcionais.

"A nossa expectativa é que o candidato que a gente apoia, que é o Requião Filho, vá para o segundo turno, e que a gente tenha a Gleisi como senadora, obviamente, e eleja sete federais e sete estaduais", projetou o candidato. Arilson finalizou destacando a recepção dos eleitores em sua principal região de atuação política. "A principal área de atuação nossa é aqui no Vale do Ivaí". "Então estamos bastante animados, confiantes, e mensagens chegam de apoio, de declarações, a gente está muito feliz e motivado inclusive", concluiu.

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Arilson votou no Afonso Camargo - Foto: TNOnline Arilson votou no Afonso Camargo - Foto: TNOnline





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