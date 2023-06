Deputado Arilson Chiorato faz reunião com vereadores de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) do Paraná, Arilson Chiorato, cumpriu agenda política na sexta-feira em Apucarana e região.

continua após publicidade

Em Apucarana, por exemplo, ele fez uma visita à Câmara Municipal para tratar de assuntos de interesse do município. O deputado se reuniu com o presidente do Legislativo, vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), e os vereadores Tiago Cordeiro de Lima (MDB) e Lucas Ortiz Leugi (PP).

-LEIA MAIS: NRE lamenta morte de professora aposentada de Apucarana

continua após publicidade

De acordo com Chiorato, esse encontro foi muito importante para discussão de algumas demandas do município. Segundo ele, foi uma ótima conversa com os vereadores que são representantes legítimos da população junto ao Poder Executivo e outras esferas de governo.

O parlamentar diz que em breve estará com os vereadores em Brasília articulando recursos para Apucarana junto ao Governo Federal.

Siga o TNOnline no Google News