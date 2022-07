Deputada federal Luísa Canziani pleiteia IFPR para Apucarana; veja

Da Redação

Deputada Luísa Canziani esteve nesta segunda-feira na redação da Tribuna

A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) está pleiteando a instalação do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Apucarana. O objetivo é ampliar a oferta de cursos profissionais e tecnológicos para os jovens do município.

Em entrevista ao TNOnline, a parlamentar afirmou nesta segunda-feira (18) que está trabalhando no projeto junto ao reitor da instituição, Odacir Antonio Zanatta. Ela também vai propor a inclusão de recursos no Orçamento da União de 2023 para a instalação do IFPR, conhecido por sua excelência na formação técnica.

“Nós temos em Apucarana a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), que é um orgulho da cidade na área do ensino superior, mas há uma grande necessidade também de formação profissional e tecnológica. Penso que esta é a grande pauta atual da educação no Brasil”, assinala Luísa, lembrando que o projeto da UTFPR foi conquistado pelo pai e ex-deputado federal Alex Canziani (PSD-PR). Veja a entrevista no vídeo abaixo.

“Se a gente pegar dois estudantes, um que não tem ensino profissional e tecnológico e outro que tem: esse que tem soma uma renda 20% a mais que o outro. É um mundo de oportunidades. A formação é rápida, direcionada para o quê o mercado de trabalho precisa. Ele já sai empregado, porque estão faltando trabalhadores qualificados no Brasil”, afirma.

A deputada federal informa que, no primeiro momento, o instituto funcionaria na UTFPR, aproveitando a equipe e os laboratórios disponíveis. Com a consolidação dessa nova instituição, a mobilização seria criada na sequência para a construção de um campus próprio, assim como ocorreu em Arapongas e Ivaiporã.

Apesar da fase inicial do projeto, Luísa se mostra animada e otimista. O modelo de Apucarana seria parecido ao anunciado recentemente para Cornélio Procópio, com os chamados cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

O IFPR é uma instituição pública federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O instituto está voltado à educação superior, básica e profissional, especializado na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

BALANÇO

Deputada federal mais jovem do país, Luísa Canziani vai concorrer à reeleição em outubro, formando uma dobradinha com o pai Alex Canziani, que tentará desta vez uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A convenção do PSD está marcada para o próximo dia 30 em Curitiba.

Luísa foi relatora de projetos importantes em Brasília durante o seu mandato, como o texto que assegura à pessoa com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para a pessoa com deficiência; e também a matéria que trata do homeschooling (educação domiciliar).

ALEX CANZIANI

Ela esteve acompanhada do pai na agenda desta segunda-feira em Apucarana. Alex Canziani, que foi deputado federal por cinco mandatos, afirma que agora pretende defender projetos estaduais na Alep. Ele cita com uma de suas bandeiras tirar do papel o Paraná Metrópole Norte, que visa o fortalecimento do eixo Maringá-Londrina.

“Temos que discutir melhor as possibilidades dessa região e o Metrópole Norte é importante nesse contexto”, diz, citando como exemplo a necessidade de instalação de um ramal de gás natural na região, o que é, segundo ele, fundamental para o setor industrial de toda essa região. Veja: null - Vídeo por: Reprodução













