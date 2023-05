Deputada de Goiás denuncia crime que tem apucaranense como suspeito

Da Redação

Deputada federal Silvye Alves

A tentativa de feminicídio registrada no início da noite de terça-feira (9) em Londrina, que feriu com gravidade uma mulher de 32 anos e tem como suspeito um apucaranense de 26 anos, considerado foragido, está ganhando repercussão nas redes sociais. A deputada federal Silvye Alves, do União Brasil de Goiás, está denunciando o suposto autor em um post em suas redes sociais. Com mais de 1,3 milhão de seguidores e atuante em pautas relacionadas à violência contra mulher, a deputada pede apoio dos órgãos de segurança no caso e sugere que aos seus seguidores compartilharem a informação na tentativa de localizar o rapaz.

A influenciadora Virgínia Fonseca está entre as seguidoras da deputada que compartilharam o post. A vítima residiu por um período em Goiânia. Ela está internada no Hospital Universitário de Londrina (HU) com graves ferimentos na face e no braço. Segundo informações da Polícia Militar, ela tinha uma medida protetiva contra o agressor, que não aceitava o fim do relacionamento, e foi atacada com um facão.

Veja o post da deputada

