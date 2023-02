Denúncias de tiros na Vila Nova mobilizam equipes da PM de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência foi registrada na tarde de domingo

Denúncias de tiros na região da Rua Ari Barroso, na Vila Nova em Apucarana, mobilizaram equipes da Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (26). Ligações no 190 informaram que os moradores do local estavam assustados, pois ouviram barulhos que seriam de disparos de arma de fogo.

continua após publicidade .

Equipes foram para o local e pessoas detalharam para a PM que foram pelo menos cinco tiros. A PM realizou buscas, inclusive a pé, pela linha do trem. Durante rondas pelo bairro, foi constatado que o barulho semelhante a tiros foi provocado por crianças que estavam soltando bombinhas.

PM de Apucarana recupera veículo e defensivos agrícolas furtados

A Polícia Militar (PM) recuperou um veículo Fiat/Ducato Cargo furtado e carregado com caixas de defensivos agrícolas de uma cooperativa localizada no Distrito do Correia de Freitas, na madrugada desta segunda-feira (27).

continua após publicidade .

A PM recebeu informações que o alarme da empresa havia disparado e que a equipe de monitoramento estava sem imagens do local. Os policiais foram para a empresa e durante o trajeto cruzaram com um veículo Fiat/Ducato Cargo.

Siga o TNOnline no Google News